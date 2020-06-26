В Смоленской области выявили вспышку африканской чумы свиней
В Смоленской области выявили вспышку африканской чумы свиней. Под строгий карантин в конце мая попало хозяйство в Ершичском районе.
В помещении, где содержались животные, прошла дезинфекция, также обработаны загоны и инвентарь.
- Были предприняты и другие необходимые санитарные меры. Таким образом, сделано все возможное для того, чтобы данное заболевание не распространилось по Смоленской области, - сообщил Андрей Карамышев, и.о. начальника Главного управления ветеринарии, заверив, что угрозы распространения опасного вируса больше нет.
Ограничения планируют снять в начале июля после повторной обработки хозяйства.
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ИСТОЧНИК KP.RU