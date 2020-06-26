В Смоленске появится временный автобусный маршрут
«Автоколонна – 1308» выпустит в рейс дополнительные автобусы № 2к
В Смоленске появится временный автобусный маршрут. Фото: администрация г. Смоленска.
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С 1 июля жители микрорайона Киселевка смогут добираться до центра города с помощью дополнительного маршрута № 2 «пл. Победы – 8-й мкр. Киселевка», - сообщает городская администрация.
- Маршрут носит временный характер. Он введен на время грядущих ремонтных работ по замене тепломагистрали на улице 25 Сентября, - сообщили сотрудники пресс-службы.
Ранее «КП» писал о ситуации с ремонтом улицы Николаева. Новые трамвайные рельсы изменили траекторию.
ИСТОЧНИК KP.RU