2020-06-26T14:46:32+03:00
Общество

В Смоленске появится временный автобусный маршрут

«Автоколонна – 1308» выпустит в рейс дополнительные автобусы № 2к
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске появится временный автобусный маршрут. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске появится временный автобусный маршрут. Фото: администрация г. Смоленска.
Изменить размер текста:

С 1 июля жители микрорайона Киселевка смогут добираться до центра города с помощью дополнительного маршрута № 2 «пл. Победы – 8-й мкр. Киселевка», - сообщает городская администрация.

- Маршрут носит временный характер. Он введен на время грядущих ремонтных работ по замене тепломагистрали на улице 25 Сентября, - сообщили сотрудники пресс-службы.

Ранее «КП» писал о ситуации с ремонтом улицы Николаева. Новые трамвайные рельсы изменили траекторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24