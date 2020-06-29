29 Июнь 2020 2020-06-29T08:16:02+03:00

В Десногорске автомобиль слетел с плотины в водохранилище. Фото: ВКонтакте.

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В Десногорске автомобиль слетел с плотины в водохранилище. Страшные фотографии последствия ДТП опубликовал паблик «ЧП | Десногорск | Рославль» ВКонтакте.

Авария произошла накануне днем.

Сообщается, что в ДТП погиб водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро». Мужчине было 47 лет.

Подробности случившегося пока не сообщаются. Очевидно, что водитель иномарки нарушил скоростной режим – на плотине есть лежачие полицейские и требование максимально ограничить скорость, но по какой-то причине автомобилист пренебрег правилами дорожного движения.

Ранее в Рославле автобус сбил пешехода. Медикам и спасателям пришлось провести операцию, чтобы достать женщину из-под колес ПАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU