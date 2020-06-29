Движение транспорта ограничат на улице 12 лет Октября в Смоленске
В районе дома №15 пройдет ремонт кабельной линии электропередач
Движение транспорта ограничат на улице 12 лет Октября в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.
Изменить размер текста:
Движение транспорта ограничат на улице 12 лет Октября в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В районе дома №15 пройдет ремонт кабельной линии электропередач.
Автомобилистам придется искать пути объезда с 29 июня до 3 июля.
Ранее "КП" сообщала, что в Смоленске появится временный автобусный маршрут. «Автоколонна – 1308» выпустила в рейс дополнительные автобусы № 2к.
ИСТОЧНИК KP.RU