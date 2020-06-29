29 Июнь 2020 2020-06-29T10:40:01+03:00

Движение транспорта ограничат на улице 12 лет Октября в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Изменить размер текста: A A

Движение транспорта ограничат на улице 12 лет Октября в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В районе дома №15 пройдет ремонт кабельной линии электропередач.

Автомобилистам придется искать пути объезда с 29 июня до 3 июля.

Ранее "КП" сообщала, что в Смоленске появится временный автобусный маршрут. «Автоколонна – 1308» выпустила в рейс дополнительные автобусы № 2к.

ИСТОЧНИК KP.RU