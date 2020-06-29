Смоляне смогут отдохнуть в Калининграде с 1 июля

29 Июнь 2020 2020-06-29T12:01:01+03:00

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В связи с улучшением эпидобстановки по коронавирусу в стране и постепенным снятием ограничений в расписание возвращается поезд № 30/29 «Янтарь» Калининград – Москва.

Первый рейс запланирован на 1 июля. Далее пассажирский состав будет курсировать через день по нечетным числам.

В обратную сторону, из Москвы, поезд отправится 2 июля и далее будет возвращаться через день по четным числам. Время отправления и прибытия поезда из начальной в конечную точки маршрута не изменилось.

Подробнее о поездке здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU