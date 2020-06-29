29 Июнь 2020 2020-06-29T12:30:44+03:00

В Смоленске после проверки прокуратуры снесут 12 аварийных домов. Фото: pixabay.com.

Жителей давно расселили, а строения так и остались стоять

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В Смоленске после проверки прокуратуры снесут 12 аварийных домов. Жителей давно расселили, а строения так и остались стоять, создавая опасность несчастных случаев, в том числе с несовершеннолетними.

7 строений уже снесли, по пяти проходят процедуры по выбору подрядчика.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске на улице 12 лет Октября ограничат движение транспорта. В районе дома №15 пройдет ремонт кабельной линии электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU