В Смоленске после проверки прокуратуры снесут 12 аварийных домов
Жителей давно расселили, а строения так и остались стоять
В Смоленске после проверки прокуратуры снесут 12 аварийных домов. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске после проверки прокуратуры снесут 12 аварийных домов. Жителей давно расселили, а строения так и остались стоять, создавая опасность несчастных случаев, в том числе с несовершеннолетними.
7 строений уже снесли, по пяти проходят процедуры по выбору подрядчика.
Ранее "КП" писала, что в Смоленске на улице 12 лет Октября ограничат движение транспорта. В районе дома №15 пройдет ремонт кабельной линии электропередач.
ИСТОЧНИК KP.RU