В центре Смоленска ограничат движение транспорта
Ремонт теплосетей пройдет в районе домов №1 и №3 по улице Нормандия-Неман
В центре Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
С 29 июня по 2 июля в центре Смоленска ограничат движение транспорта. Временные дорожные знаки появятся в районе домов №1 и №3 по улице Нормандия-Неман. По словам сотрудников городской администрации, автомобилисты будут испытывать временные трудности из-за ремонта теплосетей, которые проведут сотрудники ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».
Ранее «КП» сообщала о временных ограничениях на улице 25 Сентября (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU