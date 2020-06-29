На трассе под Сычевкой погиб водитель легкового автомобиля
Под Сычевкой погиб водитель легкового автомобиля, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло около 00.05 28 июня на 1 км автодороги «Смоленск - Вязьма - Зубцов - Дугино - Шаниха - Ладыгино».
Полицейские сообщают, что 30-летний мужчина, управляя автомашиной «ВАЗ 21102», не рассчитал скорость и врезался в дерево. Поездка оказалась смертельной - мужчина погиб на месте.
Проверка показала, что у погибшего не было прав.
Ранее «КП» писал еще об одном чудовищном ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Его машина слетела с плотины в Десногорское водохранилище.
ИСТОЧНИК KP.RU