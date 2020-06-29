29 Июнь 2020 2020-06-29T17:18:30+03:00

На трассе под Сычевкой погиб водитель легкового автомобиля. Фото: УГИБДД РФ по Смоленской области.

30-летний автомобилист сел за руль, не имея прав управления

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Под Сычевкой погиб водитель легкового автомобиля, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло около 00.05 28 июня на 1 км автодороги «Смоленск - Вязьма - Зубцов - Дугино - Шаниха - Ладыгино».

Полицейские сообщают, что 30-летний мужчина, управляя автомашиной «ВАЗ 21102», не рассчитал скорость и врезался в дерево. Поездка оказалась смертельной - мужчина погиб на месте.

Проверка показала, что у погибшего не было прав.

Ранее «КП» писал еще об одном чудовищном ДТП, в котором погиб водитель иномарки. Его машина слетела с плотины в Десногорское водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU