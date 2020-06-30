2020-06-30T09:17:10+03:00
Общество

Станцию водоподготовки в Темкине планируют построить к концу лета

Питьевая вода в селе не пригодна для употребления из-за своей мутности и трехкратного превышения железа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Станцию водоподготовки в Темкине планируют построить к концу лета. Фото: администрация Смоленской области.Станцию водоподготовки в Темкине планируют построить к концу лета. Фото: администрация Смоленской области.
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В селе Темкино началось строительство станции водоподготовки. В настоящее время готовность объекта составляет 10 процентов. Из-за ограничительных мер рабочие выбились из графика, но объект все же планируют сдать не позднее 30 августа.

- Вода из артезианской скважины на улице Комсомольской, используемая для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, не соответствует требованиям СанПиН по ряду санитарно-гигиенических показателей. В частности, выявлено превышение показателя мутности (в 2 раза), а также содержания железа (в 3 раза), - рассказал Константин Ростовцев, и.о. начальника Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству:

После того, как мы построим станцию водоподготовки здесь, на улице Комсомольской, которая обеспечивает водой большинство жителей Темкина, вопрос с качественным водоснабжением в районном центре будет решен, отметил глава района Сергей Гуляев.

Ранее "КП" писал, что в Гнездово завершились работы по реконструкции станции водоподготовки. К скважине подключен 41 жилой дом, где проживают почти 100 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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