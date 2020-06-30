30 Июнь 2020 2020-06-30T09:28:13+03:00

Рабочие будут ремонтировать четную и нечетную половину дороги от улицы Багратиона до 1-го Краснинского переулка

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Две стороны улицы Николаева перекроют в Смоленске, сообщает городская администрация. В июле рабочие будут ремонтировать четную и нечетную половину дороги от улицы Багратиона до 1-го Краснинского переулка.

С 2 по 16-е проезд будет закрыт по нечетной стороне, с 2 по 8-е – на противоположной.

Ранее в районе Камерного театра начали укладывать тротуарную плитку.

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ИСТОЧНИК KP.RU