Две стороны улицы Николаева перекроют в Смоленске
Рабочие будут ремонтировать четную и нечетную половину дороги от улицы Багратиона до 1-го Краснинского переулка
Две стороны улицы Николаева перекроют в Смоленске. Фото: Виктория Никольская.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Две стороны улицы Николаева перекроют в Смоленске, сообщает городская администрация. В июле рабочие будут ремонтировать четную и нечетную половину дороги от улицы Багратиона до 1-го Краснинского переулка.
С 2 по 16-е проезд будет закрыт по нечетной стороне, с 2 по 8-е – на противоположной.
Ранее в районе Камерного театра начали укладывать тротуарную плитку.
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ИСТОЧНИК KP.RU