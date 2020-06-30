30 Июнь 2020 2020-06-30T08:09:52+03:00

Троллейбусы и трамваи временно изменят маршрут движения в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

В июле 2020 года пройдут масштабные ремонтные работы теплосети на перекрестке улиц 25 Сентября и Рыленкова

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В июле троллейбусы и трамваи временно изменят маршрут движения в Смоленске из-за масштабного ремонта теплосети на перекрестке улиц 25 Сентября и Рыленкова.

Со 2 по 16 июля троллейбус №1 и №2 не будут заезжать на улицу Рыленкова. №3 и №4 временно перестанут ходить. С 17 по 22 июля трамвай № 2 будет перевозить пассажиров по маршруту «Пл. Победы – ул. Заводская» (также без заезда на Рыленкова). Маршрут «единицы» останется прежней.

Кроме того, как ранее писала «КП», с 1 июля и до окончания ремонта появится автобус № 2к «пл. Победы – 8-й мкр. Киселевка».

- Движение автотранспорта по улице Рыленкова (начало улицы) будет ограничиваться частями, - сообщили в городской администрации. - Со 2 по 8 июля - в районе дома № 1 по ул. Рыленкова, а с 9 по 16-го - в районе дома № 2 ул. Рыленкова.

Автомобилистов просят заранее искать пути объезда.

Ранее «КП» писала об ограничении движения на улице Н. – Неман.

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ИСТОЧНИК KP.RU