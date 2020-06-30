Самозанятые смогут зарегистрироваться в Смоленской области с 1 июля

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:01:28+03:00

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С завтрашнего дня на территории региона начинает действовать налог на профессиональный доход. Это спецрежим для самозанятых граждан, переход на который осуществляется добровольно. Налоговая база по нему определяется раздельно по следующим видам доходов и облагается по следующим ставкам:

- доходы, полученные от реализации физическим лицам - облагаются ставкой налога в размере 4%;

- доходы, полученные от реализации юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (для использования при ведении предпринимательской деятельности) - облагаются ставкой налога в размере 6%.

Покупатель указывается при формировании чека в приложении «Мой налог». Причем учет налоговых ставок и расчет суммы налога к уплате происходит автоматически. Все произведенные начисления архивируются в приложении.

- Налог на профессиональный доход освобождает физическое лицо от уплаты налога на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход, а индивидуальные предпринимателей еще и от налога на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России, и фиксированных страховых взносов. На других специальных налоговых режимах страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода, - напоминают сотрудники пресс-службы УФНС России по Смоленской области.

Узнать подробнее о том, кто вправе применять специальный режим и как встать на учет в качестве самозанятого, можно на сайте ФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU