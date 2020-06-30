30 Июнь 2020 2020-06-30T12:44:48+03:00

Автомобиль «ушел» под фуру на трассе под Вязьмой. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

Серьезное ДТП произошло на 222-м км дороги «Москва-Беларусь» в Вяземском районе. На трассе столкнулись BMV 745 и фура. Водитель иномарки не учел дистанцию и не успел затормозить перед фурой. От удара передняя часть машины ушла под грузовик. 20-летний водитель чудом не пострадал, пассажирка – его ровесница – получила травмы.

Ранее "КП" писала, как в Десногорске иномарка слетела с плотины в водохранилище. Погиб водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU