2020-06-30T12:44:48+03:00
Происшествия

Автомобиль «ушел» под фуру на трассе под Вязьмой

Пассажирка иномарки получила травмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Автомобиль «ушел» под фуру на трассе под Вязьмой. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.Автомобиль «ушел» под фуру на трассе под Вязьмой. Фото: УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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Серьезное ДТП произошло на 222-м км дороги «Москва-Беларусь» в Вяземском районе. На трассе столкнулись BMV 745 и фура. Водитель иномарки не учел дистанцию и не успел затормозить перед фурой. От удара передняя часть машины ушла под грузовик. 20-летний водитель чудом не пострадал, пассажирка – его ровесница – получила травмы.

Ранее "КП" писала, как в Десногорске иномарка слетела с плотины в водохранилище. Погиб водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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