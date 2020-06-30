2020-06-30T14:27:42+03:00
Общество

160 подростков посетят онлайн бизнес-смену в Смоленске

Для школьников пройдут мастер-классы и тренинги различным тематикам и саморазвитию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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160 подростков посетят онлайн бизнес-смену в Смоленске. Фото: из архива издания.160 подростков посетят онлайн бизнес-смену в Смоленске. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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160 подростков посетят бизнес-смену в Смоленске. Это первый онлайн-лагерь в России, который проведет со школьниками мастер-классы и тренинги по финансовой грамотности, целеполаганию и мотивации, проектной работе, креативному мышлению, коммуникативным навыкам и эмоциональному интеллекту. В развлекательную часть программы вошли интерактивные квесты, викторины, квизы, игротеки, творческие мероприятия и командные игры.

Франшиза заработает в четырех регионах России. Открыть лагерь на Смоленщине удалось благодаря Центру поддержки предпринимателей «Мой бизнес».

Ранее «КП» писала, что самозанятые смогут зарегистрироваться в Смоленской области с 1 июля. Спецрежим освободит жителей региона от ряда налогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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