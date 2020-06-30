30 Июнь 2020 2020-06-30T16:59:29+03:00

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На улице Фрунзе в Смоленске могут повесить камеры. Администрация города сообщает, что она попросила рассмотреть возможность установки средств фиксации для контроля за выделенной трамвайной полосой. Предполагается, что на дороге может появиться знак 5.14 «Выделенная полоса для общественного транспорта». О сроках установки камер и дорожных знаков не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU