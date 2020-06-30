2020-06-30T16:59:29+03:00
Общество

На улице Фрунзе в Смоленске могут повесить камеры

Средства фиксации будут контролировать движение на выделенной трамвайной полосе
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На улице Фрунзе в Смоленске могут повесить камеры. Фото: «Смоленский транспорт» ВКонтакте.На улице Фрунзе в Смоленске могут повесить камеры. Фото: «Смоленский транспорт» ВКонтакте.
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На улице Фрунзе в Смоленске могут повесить камеры. Администрация города сообщает, что она попросила рассмотреть возможность установки средств фиксации для контроля за выделенной трамвайной полосой. Предполагается, что на дороге может появиться знак 5.14 «Выделенная полоса для общественного транспорта». О сроках установки камер и дорожных знаков не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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