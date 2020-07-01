В Рославле завершены поиски 90-летней женщины
Старушка не была дома трое суток
В Рославле завершены поиски 90-летней женщины. Фото: ПСО «Сальвар».
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В Рославле завершены поиски 90-летней Марии Гурбановской. Старушка пропала 28 июня – ушла из дома (Стекольный завод) в неизвестном направлении и не выходила на связь с родными. Добавлял тревоги и тот факт, что бабушка в возрасте и могла нуждаться в медицинской помощи.
Однако вечером 30 июня появилась информация, что старушку нашли живой.
- Дай бог здоровья бабушке и всем ребятам группы «Сальвар». Вы большие молодцы, - не сдерживая эмоций написали смоляне в группе отряда.
ИСТОЧНИК KP.RU