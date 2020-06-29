29 Июнь 2020 2020-06-29T08:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

«Сальвар» объявил поиски 90-летней смолянки Марии Гурбановской. Старушка пропала в Рославле - 27 июня старушка ушла из дома (Стекольный завод) в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Поисковики сообщают, что старушка может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы пропавшей в ориентировке ниже.

Поисковики начали поиски 90-летней смолянки. Фото: ПСО "Сальвар".

Читай также:

Мошенник под видом соцработника обманул пожилую смолянку. Мужчина пообещал пособие в размере 140 тысяч рублей, после оплаты налога наличными (подробнее).

Жители Вязьмы предупреждают о новом виде мошенничества. Неизвестные замеряют конденсат на пластиковых окнах и предлагают «решить» проблему (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU