Поисковики начали поиски 90-летней смолянки
«Сальвар» объявил поиски 90-летней смолянки Марии Гурбановской. Старушка пропала в Рославле - 27 июня старушка ушла из дома (Стекольный завод) в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.
Поисковики сообщают, что старушка может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшей в ориентировке ниже.
Поисковики начали поиски 90-летней смолянки. Фото: ПСО "Сальвар".
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ИСТОЧНИК KP.RU