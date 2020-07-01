Мотоциклист на скорости «влетел» в автомобиль у ТРЦ в Смоленске
Водитель двухколесного транспорта госпитализирован
Мотоциклист на скорости «влетел» в автомобиль у ТРЦ в Смоленске. Фото: паблик «Взаимопомощь на дорогах» ВКонтакте.
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Страшное ДТП с мотоциклистом произошло на парковке у ТРЦ «Макси» в Смоленске в районе двух часов ночи 1 июля. Водитель двухколесного транспорта на скорости «влетел» в иномарку. На фотографии видно, что удар пришелся по задней двери Mitsubishi. Водитель двухколесного транспорта госпитализирован. О его состоянии не сообщается.
Мотоциклист на скорости «влетел» в автомобиль у ТРЦ в Смоленске. Фото: паблик «Взаимопомощь на дорогах» ВКонтакте.
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ИСТОЧНИК KP.RU