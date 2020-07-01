1 Июль 2020 2020-07-01T09:31:05+03:00

В Смоленске ищут свидетелей ДТП с пешеходом. Фото: из архива издания.

Авария произошла почти год назад на улице Попова

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В Смоленске ищут свидетелей ДТП, в котором пешеход получил тяжкий вред здоровью. Второй участник - водитель «Toyota avensis».

Авария произошла 28 октября 2019 года возле д.4 по улице Попова.

- Просьба к возможным очевидцам и свидетелям ДТП оказать содействие следствию и сообщить имеющуюся информацию по телефону: 8 (4812) 77-46-13, 8-920-313-45-35 (отделение по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по Смоленской области), - обратились сотрудники пресс-службы УМВД по региону.

Ранее "КП" писал о страшном ДТП, которое произошло у ТРЦ "Макси". Мотоциклист на скорости «влетел» в иномарку.

ИСТОЧНИК KP.RU