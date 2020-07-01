2020-07-01T11:09:10+03:00
Происшествия

В Вязьме хулиганы разграбили клумбы

Двое мужчин оборвали цветы и попали на видео
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вязьме хулиганы разграбили клумбы. Фото: ВКонтакте.В Вязьме хулиганы разграбили клумбы. Фото: ВКонтакте.
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В Вязьме хулиганы разграбили клумбы. Двое мужчин средь бела дня на глазах прохожих оборвали цветы и попали на видео. Местные жители просят полицейских найти хулиганов и привлечь к ответственности.

Ранее жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны.

В Вязьме хулиганы разграбили клумбы.Видео: паблик «Благоустроенная Вязьма» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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