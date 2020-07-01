1 Июль 2020 2020-07-01T11:09:10+03:00

Двое мужчин оборвали цветы и попали на видео

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В Вязьме хулиганы разграбили клумбы. Двое мужчин средь бела дня на глазах прохожих оборвали цветы и попали на видео. Местные жители просят полицейских найти хулиганов и привлечь к ответственности.

Ранее жители Десногорска пожаловались на детей, ломающих фонтаны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/788047" frameborder="0"></iframe> В Вязьме хулиганы разграбили клумбы.Видео: паблик «Благоустроенная Вязьма» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU