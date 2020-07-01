За сутки смоляне отдали мошенникам более 300 тысяч рублей
За сутки смоляне отдали мошенникам более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по региону. В каждом случае люди поверили, что им звонят из банка.
- Заявления поступили от жителей Рославльского, Гагаринского и Ярцевского районов. Неизвестные представились сотрудниками банка и предложили защитить деньги держателей карт от несанкционированного списания. Четверо смолян доверились мошенникам и сообщили данные карт, - сообщили сотрудники полиции.
По всем фактам хищений проходят проверки.
Ранее "КП" сообщала, что в Вязьме хулиганы разграбили клумбы. Двое мужчин оборвали цветы и попали на видео.
ИСТОЧНИК KP.RU