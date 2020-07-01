1 Июль 2020 2020-07-01T12:26:43+03:00

В 16 школах и детских садах Гагаринского района заменят окна. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Работу планируют завершить к началу учебного года

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В 13 школах и трех детских садах Гагаринского района заменят окна, сообщает областная администрация. Работу планируют завершить к началу учебного года – 1 сентября.

- С момента постройки зданий большинства образовательных учреждений Гагаринского района прошло более 50 лет и, как следствие, деревянные оконные блоки пришли в негодность, - сказал глава Гагаринского района Роман Журавлев.

Планируется, что помощь в ремонте окажет «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», чьи предприятия работают на территории региона.

Ранее "КП" писала, что к концу лета планируют построить станцию водоподготовки в Темкине. Питьевая вода в селе не пригодна для употребления из-за своей мутности и трехкратного превышения железа.

ИСТОЧНИК KP.RU