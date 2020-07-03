В Смоленске благоустроят новый сквер на улице Николаева

3 Июль 2020 2020-07-03T08:27:43+03:00

Сегодня на территории нет лавочек, урн, а по дорожкам после дождя пройти можно с трудом

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В Смоленске планируют благоустроить новый сквер. Территория расположена на улице Николаева в районе домов 31, 47а и 47г. Сегодня там нет лавочек, урн, а по дорожкам после дождя пройти можно с трудом. Все это планируется исправить в следующем году.

- Раньше участок площадью 0,8 гектара находился в областной собственности, после обращения городских властей переведен с жилищного строительства на благоустройство, - сообщили в администрации г. Смоленска.

Ранее «КП» писала о начале благоустройства еще двух скверов – у Танка Т-34 и вдоль улицы Дзержинского. Посмотреть, что там происходит, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU