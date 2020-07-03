В Смоленске благоустроят новый сквер на улице Николаева
В Смоленске планируют благоустроить новый сквер. Территория расположена на улице Николаева в районе домов 31, 47а и 47г. Сегодня там нет лавочек, урн, а по дорожкам после дождя пройти можно с трудом. Все это планируется исправить в следующем году.
- Раньше участок площадью 0,8 гектара находился в областной собственности, после обращения городских властей переведен с жилищного строительства на благоустройство, - сообщили в администрации г. Смоленска.
Ранее «КП» писала о начале благоустройства еще двух скверов – у Танка Т-34 и вдоль улицы Дзержинского. Посмотреть, что там происходит, можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU