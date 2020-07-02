Сквер у Танка Т-34 начали благоустраивать в Смоленске
В Смоленске началось благоустройство территории на въезде в город у Танка Т-34. Рабочие снимают старый асфальт и вывозят строительный мусор.
Напомним, сквер планируют обновить в рамках программы «Комфортная городская среда». Площадку заново отремонтируют, также в сквере появятся урны, лавочки и новое освещение. С самой боевой машины снимут краску и нанесут новую. Завершить работы планируют к 1 сентября.
Ранее рабочие приступили к благоустройству участка вдоль улицы Дзержинского.
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ИСТОЧНИК KP.RU