2 Июль 2020 2020-07-02T09:21:46+03:00

Сквер у Танка Т-34 начали благоустраивать в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

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В Смоленске началось благоустройство территории на въезде в город у Танка Т-34. Рабочие снимают старый асфальт и вывозят строительный мусор.

Напомним, сквер планируют обновить в рамках программы «Комфортная городская среда». Площадку заново отремонтируют, также в сквере появятся урны, лавочки и новое освещение. С самой боевой машины снимут краску и нанесут новую. Завершить работы планируют к 1 сентября.

Ранее рабочие приступили к благоустройству участка вдоль улицы Дзержинского.

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ИСТОЧНИК KP.RU