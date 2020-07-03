2020-07-03T09:08:46+03:00
Происшествия

Смоленский МУП задолжал работникам более 145 тысяч рублей

Своевременно зарплату не получили 9 работников
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский МУП задолжал работникам более 145 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.Смоленский МУП задолжал работникам более 145 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.
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МУП «Холм-Жирковское ПАТП» задолжал 9 сотрудникам более 145 тысяч рублей. О долгах на предприятии стало известно после проверки, которую провела прокуратура района.

- В адрес директора внесено представление, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков. - Также в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время задолженность перед сотрудниками погашена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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