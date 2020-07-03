Смоленский МУП задолжал работникам более 145 тысяч рублей
МУП «Холм-Жирковское ПАТП» задолжал 9 сотрудникам более 145 тысяч рублей. О долгах на предприятии стало известно после проверки, которую провела прокуратура района.
- В адрес директора внесено представление, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков. - Также в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.
В настоящее время задолженность перед сотрудниками погашена.
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ИСТОЧНИК KP.RU