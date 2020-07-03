3 Июль 2020 2020-07-03T09:08:46+03:00

Смоленский МУП задолжал работникам более 145 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

Изменить размер текста: A A

МУП «Холм-Жирковское ПАТП» задолжал 9 сотрудникам более 145 тысяч рублей. О долгах на предприятии стало известно после проверки, которую провела прокуратура района.

- В адрес директора внесено представление, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщил официальный представитель прокуратуры Александр Боровиков. - Также в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.

В настоящее время задолженность перед сотрудниками погашена.

Читай также:

В Смоленской области сократилось число преступлений против детей. Власти считают, что положительной тенденции удалось добиться благодаря профилактической работе (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU