В Смоленске взрослые деревья высадят на улице Николаева к осени
В Смоленске взрослые деревья высадят на улице Николаева к осени. Такое поручение дал губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки по областному центру.
Глава региона попросил главу Смоленска Андрея Борисова организовать работу так, чтобы в конце августа – начале сентября "жители улицы Николаева уже увидели реальный процесс озеленения и не только кустарником, но и высадкой взрослых деревьев".
- В целом, поручаю вам держать вопросы реконструкции на ежедневном личном контроле и следить за тем, чтобы капитальный ремонт одной из основных городских магистралей на 100% соответствовал ожиданиям горожан, - сказал губернатор, обращаясь к главе города.
Ранее "КП" писала о ходе работ на улице.
ИСТОЧНИК KP.RU