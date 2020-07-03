2020-07-03T09:27:47+03:00
Общество

В Смоленске взрослые деревья высадят на улице Николаева к осени

Из питомника будут привезены семилетние растения 3,5-4 метра в высоту
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске взрослые деревья высадят на улице Николаева к осени. Фото: администрация Смоленской области.В Смоленске взрослые деревья высадят на улице Николаева к осени. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленске взрослые деревья высадят на улице Николаева к осени. Такое поручение дал губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки по областному центру.

Глава региона попросил главу Смоленска Андрея Борисова организовать работу так, чтобы в конце августа – начале сентября "жители улицы Николаева уже увидели реальный процесс озеленения и не только кустарником, но и высадкой взрослых деревьев".

- В целом, поручаю вам держать вопросы реконструкции на ежедневном личном контроле и следить за тем, чтобы капитальный ремонт одной из основных городских магистралей на 100% соответствовал ожиданиям горожан, - сказал губернатор, обращаясь к главе города.

Ранее "КП" писала о ходе работ на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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