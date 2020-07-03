2020-07-03T12:02:44+03:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса смолян стремительно растет

В больницах находятся 758 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Число выздоровевших от коронавируса смолян заметно выросло. Фото: pixabay.com.Число выздоровевших от коронавируса смолян заметно выросло. Фото: pixabay.com.
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За последние сутки число выздоровевших от коронавируса смолян в полтора раза превысило число заболевших – 62 против 43. По данным на 3 июля, в больницах находятся 758 человек.

Всего под медицинским наблюдением находятся 3705 человек, из них 2 947 в режиме самоизоляции.

Полную картину заболеваемости можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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