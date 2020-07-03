3 Июль 2020 2020-07-03T15:12:29+03:00

В Смоленске прокуратура проверит детский сад и работу воспитателя. Фото: из архива администрации региона.

Поводом для проверки послужила информация, согласно которой женщина «применяла физическое воздействие к ребенку»

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В Смоленске прокуратура проверит детский сад и работу воспитателя, которая якобы «применяла физическое воздействие к ребенку». Информация о вопиющем поведении работника дошкольного учреждения просочилась в СМИ. Также будет проверен режим писания в саду.

Ход проверки находится на контроле прокурора области.

Ранее прокуратура добилась выплаты зарплаты работникам МУПа.

ИСТОЧНИК KP.RU