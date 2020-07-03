2020-07-03T16:38:11+03:00
Общество

В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта

Автомобилистам будет сложно проехать по улице 1-я Брянская
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В районе дома №1б по улице 1-я Брянская ограничат движение транспорта, сообщает городская администрация. С 6 по 30 июля на участке будут прокладывать дополнительные наружные сети дождевой канализации.

Автомобилистов просят заранее продумать пути проезда.

Ранее власти отчитались о ремонте Новочернушенского переулка. Местные жители просят решить проблему с лужами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24