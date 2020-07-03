В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта
Автомобилистам будет сложно проехать по улице 1-я Брянская
В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
В районе дома №1б по улице 1-я Брянская ограничат движение транспорта, сообщает городская администрация. С 6 по 30 июля на участке будут прокладывать дополнительные наружные сети дождевой канализации.
Автомобилистов просят заранее продумать пути проезда.
Ранее власти отчитались о ремонте Новочернушенского переулка. Местные жители просят решить проблему с лужами.
ИСТОЧНИК KP.RU