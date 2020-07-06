2020-07-06T08:45:51+03:00
Общество

В Смоленске началось голосование за территорию для благоустройства

Скверы планируют привести в порядок в 2021 году
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске началось голосование за территорию для благоустройства. Фото: из архива администрации Смоленска.В Смоленске началось голосование за территорию для благоустройства. Фото: из архива администрации Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске началось голосование за территорию для благоустройства. На выбор жителям региона представлено 9 скверов. На утро 6 июня в официальной группе Администрации Смоленска в ВКонтакте свои голоса отдали 40 человек.

Согласно данным, большинство проголосовавших хотят, чтобы в порядок привели территорию за кинотеатром «Октябрь», благоустроили зеленую зону у Храма Новокомученников на улице 25 Сентября и набережную Днепра со стороны православной гимназии.

Отдать свой голос за сквер можно здесь.

Читай также:

В Смоленске археологи нашли старую дорогу к Соборному холму. При раскопках ученые обнаружили четыре «дорожных полотна» разных эпох (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске начинающим фермерам предлагают гранты
В Смоленске арестован заместитель главы районной полиции
Смолянка вышла в финал кастинга на федеральном ТВ
«КП-Смоленск» меняет дизайн сайта
В Смоленской области водитель иномарки сбил лося и влетел под фуру
В Смоленской области отремонтируют Дом детского творчества
В Смоленске сотрудника ГИБДД подозревают в серии уничтожений данных на пьяных водителей
Два человека умерли от коронавируса в Смоленской области
В Смоленской области выросла погрузка
На сколько в Смоленской области выросли услуги ЖКХ?
В Смоленске хотят сделать «тени прясел» крепостной стены
В Смоленске началось голосование за территорию для благоустройства
В смоленской деревне пропала 43-летняя женщина
Рухнувшие плиты раздавили несколько машин в райцентре Смоленской области
«Ласточка» Москва – Смоленск возобновила курсирование
В Промышленном районе Смоленска ограничат движение транспорта
В Смоленске прокуратура проверит детский сад и работу воспитателя
Тарифы за электроэнергию выросли в Смоленске
В Смоленске отремонтировали Новочернушенский переулок
В Смоленской области более трех тысяч человек укусили клещи
Число выздоровевших от коронавируса смолян стремительно растет
В Смоленске археологи нашли старую дорогу к Соборному холму
В Гагарине мужчина пытался ворваться в чужую квартиру
В Смоленске взрослые деревья высадят на улице Николаева к осени
Смоленский МУП задолжал работникам более 145 тысяч рублей
В Смоленске благоустроят новый сквер на улице Николаева