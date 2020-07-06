В Смоленске началось голосование за территорию для благоустройства
В Смоленске началось голосование за территорию для благоустройства. На выбор жителям региона представлено 9 скверов. На утро 6 июня в официальной группе Администрации Смоленска в ВКонтакте свои голоса отдали 40 человек.
Согласно данным, большинство проголосовавших хотят, чтобы в порядок привели территорию за кинотеатром «Октябрь», благоустроили зеленую зону у Храма Новокомученников на улице 25 Сентября и набережную Днепра со стороны православной гимназии.
Отдать свой голос за сквер можно здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU