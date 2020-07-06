В Смоленске хотят сделать «тени прясел» крепостной стены
Рисунок утраченного фрагмента нанесут за землю и фасады зданий
В Смоленске хотят сделать «тени прясел» крепостной стены. Фото: администрация г. Смоленска.
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Дизайнеры предложили сделать «тени прясел» крепостной стены. Согласно задумке, рисунок утраченного фрагмента нанесут за землю и фасады зданий. Также в городе могут появиться инфостенды с подсветкой. Они расскажут жителям региона и туристам об утраченном участке стены.
Ранее жителям региона предложили проголосовать за сквер для благоустройства в 2021 году. Лидируют территория за кинотеатром «Октябрь», зеленая зона у Храма Новокомученников на улице 25 Сентября и набережная Днепра со стороны православной гимназии.
ИСТОЧНИК KP.RU