В Смоленске хотят сделать «тени прясел» крепостной стены

6 Июль 2020 2020-07-06T09:08:10+03:00

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Дизайнеры предложили сделать «тени прясел» крепостной стены. Согласно задумке, рисунок утраченного фрагмента нанесут за землю и фасады зданий. Также в городе могут появиться инфостенды с подсветкой. Они расскажут жителям региона и туристам об утраченном участке стены.

Ранее жителям региона предложили проголосовать за сквер для благоустройства в 2021 году. Лидируют территория за кинотеатром «Октябрь», зеленая зона у Храма Новокомученников на улице 25 Сентября и набережная Днепра со стороны православной гимназии.

ИСТОЧНИК KP.RU