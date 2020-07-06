2020-07-06T13:19:39+03:00
Общество

В Смоленской области отремонтируют Дом детского творчества

Последние 30 лет в здании проводился лишь косметический ремонт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области отремонтируют Дом детского творчества. Фото: администрация Смоленской области.В Смоленской области отремонтируют Дом детского творчества. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленской области отремонтируют Дом детского творчества, сообщает администрация региона. Работы планируют выполнить в этом году. Отмечается, что в последние 30 лет в здании проводился лишь косметический ремонт.

На сегодняшний день здесь функционируют 20 детских творческих объединений, в которых занимаются 246 ребят.

В здании планируют заменить окна, проводку, двери, а также отремонтировать ряд кабинетов на 1 и 2-м этажах.

Ранее "КП" пасала, что в школах и детских садах Гагаринского района заменят окна. Планируется, что помощь в ремонте окажет «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», чьи предприятия работают на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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