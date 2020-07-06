2020-07-06T13:31:20+03:00
Происшествия

В Смоленской области водитель иномарки сбил лося и влетел под фуру

С серьезными травмами автомобилиста увезли в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области водитель иномарки сбил лося и влетел под фуру. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.В Смоленской области водитель иномарки сбил лося и влетел под фуру. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.
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Водитель «Опель Астра» сбил лося на трассе под Вязьмой и влетел под фуру, которая стояла на обочине. ДТП произошло около 22.40 5 июля на 204 км автодороги «М-1- Беларусь».

С серьезными травмами автомобилиста увезли в больницу.

Ранее «КП» писала, как рухнувшие плиты раздавили несколько машин в райцентре Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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