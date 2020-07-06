В Смоленской области водитель иномарки сбил лося и влетел под фуру
С серьезными травмами автомобилиста увезли в больницу
В Смоленской области водитель иномарки сбил лося и влетел под фуру. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.
Изменить размер текста:
Водитель «Опель Астра» сбил лося на трассе под Вязьмой и влетел под фуру, которая стояла на обочине. ДТП произошло около 22.40 5 июля на 204 км автодороги «М-1- Беларусь».
С серьезными травмами автомобилиста увезли в больницу.
Ранее «КП» писала, как рухнувшие плиты раздавили несколько машин в райцентре Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU