Смолянка вышла в финал кастинга на федеральном ТВ
Вокалистка Настя Косарева борется за право стать ведущей
Смолянка Настя Косарева вышла в финал кастинга на федеральном ТВ. Фото: instagram.com.
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Смолянка Настя Косарева вышла в финал кастинга на федеральном ТВ. Девушка борется за право стать ведущей на телеканале «Пятница».
Некоторое время участники проекта делились в соцсети Инстаграм короткими видео. Вокалистка покорила жюри своим чувством юмора и энергетикой.
Теперь участников ждет новое задание – до 13 июля записать ролик на одну из представленных тем - вообразить себя ведущей кулинарного шоу, программы о животных или прогноза погоды.
Ранее тренер из Смоленска приняла участие в съемках проекта «Дом-2».
ИСТОЧНИК KP.RU