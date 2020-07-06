Смолянка вышла в финал кастинга на федеральном ТВ

6 Июль 2020 2020-07-06T15:24:00+03:00

Смолянка Настя Косарева вышла в финал кастинга на федеральном ТВ. Фото: instagram.com.

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Смолянка Настя Косарева вышла в финал кастинга на федеральном ТВ. Девушка борется за право стать ведущей на телеканале «Пятница».

Некоторое время участники проекта делились в соцсети Инстаграм короткими видео. Вокалистка покорила жюри своим чувством юмора и энергетикой.

Теперь участников ждет новое задание – до 13 июля записать ролик на одну из представленных тем - вообразить себя ведущей кулинарного шоу, программы о животных или прогноза погоды.

Ранее тренер из Смоленска приняла участие в съемках проекта «Дом-2».

ИСТОЧНИК KP.RU