В Смоленске арестован заместитель главы районной полиции
В Смоленске арестован начальник полиции – заместитель начальника МО МВД России «Ярцевский». Стража порядка подозревают в покровительстве сбыта сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба регионального СКР.
О превышении полномочий стало известно после задержания в феврале 2020 местного жителя, который продал немаркированные пачки на сумму более 130 тысяч рублей.
По версии следствия, страж порядка был замешан в преступлении. Со слов следователей, используя свой статус, он с осени 2018 года по март текущего покрывал знакомых, которые занимались незаконной деятельностью.
Расследование уголовного дела продолжается. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
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ИСТОЧНИК KP.RU