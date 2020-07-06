6 Июль 2020 2020-07-06T16:04:43+03:00

В Смоленске арестован заместитель главы районной полиции. Фото: из архива СУ СК России по Смоленской области.

Стража порядка подозревают в покровительстве сбыта сигарет без акцизных марок

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В Смоленске арестован начальник полиции – заместитель начальника МО МВД России «Ярцевский». Стража порядка подозревают в покровительстве сбыта сигарет без акцизных марок, сообщает пресс-служба регионального СКР.

О превышении полномочий стало известно после задержания в феврале 2020 местного жителя, который продал немаркированные пачки на сумму более 130 тысяч рублей.

По версии следствия, страж порядка был замешан в преступлении. Со слов следователей, используя свой статус, он с осени 2018 года по март текущего покрывал знакомых, которые занимались незаконной деятельностью.

Расследование уголовного дела продолжается. Если вина полицейского будет доказана, он будет уволен из правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

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ИСТОЧНИК KP.RU