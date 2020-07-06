В Смоленске начинающим фермерам предлагают гранты

6 Июль 2020 2020-07-06T17:03:54+03:00

Главы КФХ могут получить средства на приобретение животных, земли, строительство, ремонт и переоборудование помещений

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Начинающим фермерам предлагают подать документы на получение гранта. Средства можно потратить на приобретение животных, земли, строительство, ремонт и переоборудование помещений и др. Для участия в конкурсе необходимо собрать пакет документов и до 17 июля представить в управление развития малых форм хозяйствования Департамента по сельскому хозяйству и продовольствию.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (4812) 29-10-69, 29-18-93, 29-10-86, а также на официальном сайте Департамента.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске бизнес поддержат кредитами под 0%. Средства можно будет потратить на компенсацию издержек – налоги, выплату зарплаты сотрудникам, погашение аренды.

ИСТОЧНИК KP.RU