2020-07-09T12:46:37+03:00
Политика

«КП-Смоленске готова предоставить печатную площадь для кандидатов на выборах в губернаторы

Разместить печатные материалы можно в печатном издании и на сайте
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В соответствии с Законом Смоленской области от 28 июня 2012 года № 33-З «О выборах губернатора Смоленской области» ООО «Брянский печатный двор» сообщает о готовности редакции периодического печатного издания, редакции сетевого издания предоставить зарегистрированным кандидатам печатную площадь, оказать услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании для проведения предвыборной агитации при проведении избирательной кампании на платной основе на выборах губернатора Смоленской области.

Напомним, выборы главы региона состоятся в единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Расценки на размещение материалов для кандидатов на выборах в губернаторы Смоленской области. Фото: "КП".

Расценки на размещение материалов для кандидатов на выборах в губернаторы Смоленской области. Фото: "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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