2020-07-09T15:02:27+03:00
Общество

В Смоленске тройка скверов-лидеров наметилась на благоустройство в 2021 году

Мнение жителей региона по территориям для обновления будут спрашивать еще два дня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пока смоляне выбирают новые скверы для благоустройства, на территориях, которые будут обновлены​ в нынешнем году, идет активные работы.​ ​ Смоленске тройка скверов-лидеров наметилась на благоустройство в 2021 году. Фото: из архива издания.Пока смоляне выбирают новые скверы для благоустройства, на территориях, которые будут обновлены​ в нынешнем году, идет активные работы.​ ​ Смоленске тройка скверов-лидеров наметилась на благоустройство в 2021 году. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Тройка скверов-лидеров на благоустройство определилась по результатам голосования в Смоленске. В Заднепровском районе с 47 процентами лидирует «Скворцова дача» - территория за домом №3 по улице Валентины Гризодубовой около Солдатского озера, в Промышленном - Набережная р. Днепр со стороны Смоленской православной гимназии (за нее отдали голоса 24 процента смолян), в Ленинском – почти 22 процента просят привести в порядок зеленую зону на улице Николаева между д. 31 и д. 47а, 47г.

К слову, о благоустройстве последней территории ранее писала «КП».

Напомним, сделать выбор смоляне могут до 10 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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