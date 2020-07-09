В Смоленске тройка скверов-лидеров наметилась на благоустройство в 2021 году
Тройка скверов-лидеров на благоустройство определилась по результатам голосования в Смоленске. В Заднепровском районе с 47 процентами лидирует «Скворцова дача» - территория за домом №3 по улице Валентины Гризодубовой около Солдатского озера, в Промышленном - Набережная р. Днепр со стороны Смоленской православной гимназии (за нее отдали голоса 24 процента смолян), в Ленинском – почти 22 процента просят привести в порядок зеленую зону на улице Николаева между д. 31 и д. 47а, 47г.
К слову, о благоустройстве последней территории ранее писала «КП».
Напомним, сделать выбор смоляне могут до 10 июля включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU