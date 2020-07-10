Детскую площадку в сквере «Крылатые земляки» отремонтировали
Детскую площадку в сквере «Крылатые земляки» отремонтировали после вмешательства прокуратуры. Один из игровых элементов представлял угрозу для жизни детей. О треснутой балке сотрудники надзорного органа узнали из СМИ.
Выездная проверка подтвердила факт угрозы, после чего в адрес директора МБУ «Зеленстрой» было внесено представление.
- Территория детской площадки, на которой было повреждение, не огорожено, - сообщил официальный представитель прокуратуры области Александр Боровиков. - Меры по ограничению доступа были приняты после выезда работников прокуратуры.
В настоящее время поврежденный элемент заменен, детская площадка продолжает работать.
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ИСТОЧНИК KP.RU