Четыре двойни родилось в июне в Смоленске

10 Июль 2020 2020-07-10T08:27:45+03:00

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В Смоленске снова подвели итоги по число родившихся детей за месяц. В июне на свет появилось 287 новорожденных, из них 154 мальчика и 133 девочки. Кроме того, четыре семейные пары стали счастливыми родителями двойняшек.

Ранее "КП" рассказывал об опасной детской площадке в сквере. Из-за неисправного элемента могли пострадать дети.

ИСТОЧНИК KP.RU