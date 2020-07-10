Четыре двойни родилось в июне в Смоленске
Всего за месяц на свет появилось 287 новорожденных
Четыре двойни родилось в июне в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске снова подвели итоги по число родившихся детей за месяц. В июне на свет появилось 287 новорожденных, из них 154 мальчика и 133 девочки. Кроме того, четыре семейные пары стали счастливыми родителями двойняшек.
Ранее "КП" рассказывал об опасной детской площадке в сквере. Из-за неисправного элемента могли пострадать дети.
ИСТОЧНИК KP.RU