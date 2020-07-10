2020-07-10T08:41:16+03:00
Общество

Движение транспорта закроют на улице Попова в Смоленске

Очередные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ «Квадры»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Движение транспорта закроют на улице Попова в Смоленске. Фото: pixabay.com.Движение транспорта закроют на улице Попова в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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Движение транспорта закроют в районе дома №46 на улице Попова, сообщает городская администрация. Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ «Квадры».

Проезд будет закрыт на один день – с 08.00 до полуночи 11 июля.

- Из-за перекрытия дороги общественный транспорт изменит маршрут движения. Маршрутки и автобусы № 22, 25, 34, 20н, 25н, 34н, 35н, 45н, 56н, 58н будут перевозить пассажиров по проспекту Строителей и улице Рыленкова, - сообщили в пресс-службе администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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