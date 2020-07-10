10 Июль 2020 2020-07-10T08:43:31+03:00

Стало известно о новом нападении волков на собаку под Смоленском. Фото: pixabay.com.

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Инцидент произошел в деревне Матюшино. О случившемся сообщила местная жительница. Ранее «КП» писала, как за зиму хищники 14 раз покушались на животных. Все случаи произошли в поселке Пржевальское.

После случившегося сотрудники нацпарка попросили разрешение Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации на сокращение численности волка на территории национального парка «Смоленское Поозерье». В результате позволен отстрел 8 особей.

- В данный момент специалисты парка организовывают «привады» для приманивания хищников. Но летом волка отследить практически невозможно, поэтому реализация разрешения планируется с наступлением благоприятных условий, - сообщила Светлана Богданова, начальник отдела экологического просвещения парка.

Понимая опасность, сотрудники парка просят не оставлять цепных собак в уязвимом положении.

ИСТОЧНИК KP.RU