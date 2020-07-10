В Смоленске начали поиски 22-летнего велосипедиста
Молодой человек пропал два дня назад
В Смоленске начали поиски 22-летнего велосипедиста. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске объявлены поиски 22-летнего велосипедиста. Александр Валеха пропал 8 июля. Молодой человек выехал из дома на Академика Петрова на черном велосипеде с надписью «Навигатор» и до настоящего времени не вернулся.
Некоторые смоляне отмечали, что видели молодого человека в городе, но пока точной информации о местонахождении парня нет.
Приметы пропавшего в ориентировке ниже.
Фото: ПСО "Сальвар".
Ранее в смоленской деревне пропала 43-летняя женщина. Оксану Колесник ищут с 28 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU