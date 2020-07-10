2020-07-10T11:45:02+03:00
Происшествия

В Смоленске начали поиски 22-летнего велосипедиста

Молодой человек пропал два дня назад
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске начали поиски 22-летнего велосипедиста. Фото: ПСО "Сальвар".В Смоленске начали поиски 22-летнего велосипедиста. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске объявлены поиски 22-летнего велосипедиста. Александр Валеха пропал 8 июля. Молодой человек выехал из дома на Академика Петрова на черном велосипеде с надписью «Навигатор» и до настоящего времени не вернулся.

Некоторые смоляне отмечали, что видели молодого человека в городе, но пока точной информации о местонахождении парня нет.

Приметы пропавшего в ориентировке ниже.

Фото: ПСО "Сальвар".

Фото: ПСО "Сальвар".

Ранее в смоленской деревне пропала 43-летняя женщина. Оксану Колесник ищут с 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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