Улицу Неверовского отремонтируют в Смоленске
На дороге полностью заменят асфальт
Улицу Неверовского отремонтируют в Смоленске. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Улицу Неверовского отремонтируют в Смоленске, сообщает администрация города. Работы пройдут на участке от ЦУМа до проспекта Гагарина.
На дороге полностью заменят асфальт.
- Работы стартуют 13 июня, - сообщили в администрации. - На время их проведения будет закрыт проезд для транспорта.
Ранее стало известно, о перекрытии движения на улице Попова. Там проходит ремонт теплосетей.
ИСТОЧНИК KP.RU