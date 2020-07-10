2020-07-10T11:57:42+03:00
Общество

Улицу Неверовского отремонтируют в Смоленске

На дороге полностью заменят асфальт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Улицу Неверовского отремонтируют в Смоленске. Фото: из архива издания.Улицу Неверовского отремонтируют в Смоленске. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Улицу Неверовского отремонтируют в Смоленске, сообщает администрация города. Работы пройдут на участке от ЦУМа до проспекта Гагарина.

На дороге полностью заменят асфальт.

- Работы стартуют 13 июня, - сообщили в администрации. - На время их проведения будет закрыт проезд для транспорта.

Ранее стало известно, о перекрытии движения на улице Попова. Там проходит ремонт теплосетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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