10 Июль 2020 2020-07-10T11:57:42+03:00

Улицу Неверовского отремонтируют в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Изменить размер текста: A A

Улицу Неверовского отремонтируют в Смоленске, сообщает администрация города. Работы пройдут на участке от ЦУМа до проспекта Гагарина.

На дороге полностью заменят асфальт.

- Работы стартуют 13 июня, - сообщили в администрации. - На время их проведения будет закрыт проезд для транспорта.

Ранее стало известно, о перекрытии движения на улице Попова. Там проходит ремонт теплосетей.

ИСТОЧНИК KP.RU