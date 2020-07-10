Двое мужчин забили до смерти знакомого в Смоленске
Двое мужчин забили до смерти знакомого в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального СКР. Сообщение об обнаружении тела 59-летнего смолянина в квартире одного из домов на улице Маршала Еременко поступило в полицию 6 июля.
Следователи выяснили, что в начале месяца в гости к мужчине заходили двое знакомых. Мужчины поругались и подозреваемые избили хозяина жилья, после чего ушли.
Полицейские выяснили личности гостей – ими оказались 41 и 25-летний местные жители – и допросили их.
Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
Читай также:
Смолянин обманул знакомых на 10 миллионов рублей (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU