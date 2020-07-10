10 Июль 2020 2020-07-10T13:33:39+03:00

Двое мужчин забили до смерти знакомого в Смоленске. Фото: из архива пресс-службы СКР по Смоленской области.

59-летний мужчина скончался у себя дома

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Двое мужчин забили до смерти знакомого в Смоленске, сообщает пресс-служба регионального СКР. Сообщение об обнаружении тела 59-летнего смолянина в квартире одного из домов на улице Маршала Еременко поступило в полицию 6 июля.

Следователи выяснили, что в начале месяца в гости к мужчине заходили двое знакомых. Мужчины поругались и подозреваемые избили хозяина жилья, после чего ушли.

Полицейские выяснили личности гостей – ими оказались 41 и 25-летний местные жители – и допросили их.

Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU