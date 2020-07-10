10 Июль 2020 2020-07-10T14:42:47+03:00

Пенсионеры снова смогут уйти на больничный в Смоленске. Фото: pixabay.com.

В связи с продлением режима повышенной готовности смоляне старше 65 лет получили возможность посидеть дома еще неделю

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Работающие пенсионеры снова смогут уйти на больничный в Смоленске. Такое решение принял губернатор Алексей Островский, ранее подписавший соответствующий документ.

По данным ФСС, больничный будет рассчитан по итогам работы за последние два месяца.

- Оплата листка нетрудоспособности будет произведена смолянам напрямую из средств Фонда социального страхования, сообщили сотрудники Фонда.

Отдыхать смоляне старше 65 лет могут до 20 июля.

Ранее "КП" сообщала о последних данных по коронавирусу в регионе. Согласно официальным данным, в области снижается число заболевших, но ежедневно фиксируются летальные исходы.

ИСТОЧНИК KP.RU