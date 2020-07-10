Пенсионеры снова смогут уйти на больничный в Смоленске
Работающие пенсионеры снова смогут уйти на больничный в Смоленске. Такое решение принял губернатор Алексей Островский, ранее подписавший соответствующий документ.
По данным ФСС, больничный будет рассчитан по итогам работы за последние два месяца.
- Оплата листка нетрудоспособности будет произведена смолянам напрямую из средств Фонда социального страхования, сообщили сотрудники Фонда.
Отдыхать смоляне старше 65 лет могут до 20 июля.
Ранее "КП" сообщала о последних данных по коронавирусу в регионе. Согласно официальным данным, в области снижается число заболевших, но ежедневно фиксируются летальные исходы.
ИСТОЧНИК KP.RU