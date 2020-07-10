10 Июль 2020 2020-07-10T15:09:28+03:00

Более 1300 деревьев и кустарников высадят на улице Николаева в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Клены, туи, спиреи… Более 1300 деревьев и кустарников высадят на улице Николаева в Смоленске после окончания ремонтных работ, сообщила руководитель «Зеленстроя» Виктория Майстренко. Растения заменят 156, которые пришлось убрать.

Среди спиленных были аварийные и те, которые находились в нормальном состоянии, но мешали ремонту улицы.

- Новые деревья будут продуманно размещены на улице, с учетом, в том числе, возможного влияния сезонных реагентов, - пообещала Виктория Майстренко, добавив, что будет лично выезжать в питомники для отбора растений.

Ранее "КП" писала о голосовании за скверы, которые будут благоустроены в 2021 году. Смоляне определили тройку лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU