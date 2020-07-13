13 Июль 2020 2020-07-13T08:24:33+03:00

Водитель иномарки попал в страшное ДТП на перекрестке в Смоленске. Фото: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

На скорости «Ауди» смяла забор и выскочила на тротуар

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Водитель иномарки попал в страшное ДТП на перекрестке Кирова - Крупская - Тенишевой- Шевченко. На скорости «Ауди» смяла металлическое ограждение на пешеходном переходе и выскочила на тротуар. ДТП произошло в районе двух часов ночи 13 июля.

Иномарка получила серьезные повреждения – от удара машина разлетелась на части. О пострадавших не сообщается.

Ранее "КП" писала, как в Десногорске водитель сбил велосипедиста и скрылся. Мужчина получил травмы

ИСТОЧНИК KP.RU