Стал известен ход ремонта скверов по программе благоустройства в Смоленске

13 Июль 2020 2020-07-13T08:36:59+03:00

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Власти Смоленска рассказали о ходе ремонта скверов по программе благоустройства.

На территории мемориала на въезде в Смоленск ведётся окраска танка, а также разбирается старая брусчатка. Разбиты пешеходные дорожки. В парковой зоне за памятником Фёдору Коню и сквере им. Пушкина, а также Парке Пионеров проходит подготовка к укладке тротуара.

Ранее в Смоленске завершилось голосование по выбору общественных мест для благоустройства в 2021. Также смоленские дизайнеры представили новый проект благоустройства сквера имени Гагарина. На общественной территории планируют установить большую детскую площадку, качели, бюст первопроходцу космоса и сооружение, в котором можно будет ощутить себя в полной тишине

ИСТОЧНИК KP.RU