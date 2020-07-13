Стал известен ход ремонта скверов по программе благоустройства в Смоленске
Власти Смоленска рассказали о ходе ремонта скверов по программе благоустройства.
На территории мемориала на въезде в Смоленск ведётся окраска танка, а также разбирается старая брусчатка. Разбиты пешеходные дорожки. В парковой зоне за памятником Фёдору Коню и сквере им. Пушкина, а также Парке Пионеров проходит подготовка к укладке тротуара.
Ранее в Смоленске завершилось голосование по выбору общественных мест для благоустройства в 2021. Также смоленские дизайнеры представили новый проект благоустройства сквера имени Гагарина. На общественной территории планируют установить большую детскую площадку, качели, бюст первопроходцу космоса и сооружение, в котором можно будет ощутить себя в полной тишине
ИСТОЧНИК KP.RU