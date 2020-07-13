Поиски молодого парня на велосипеде завершены в Смоленске

13 Июль 2020 2020-07-13T09:03:33+03:00

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В Смоленске окончены поиски велосипедиста, который 8 июля уехал из дома и несколько дней не выходил на связь с родными. До 10 июля о местонахождении Александра Валеха не было никакой информации. Пользователи интернета отмечали, что могли видеть смолянина, но был ли это он, никто не утверждал.

Вечером 10 июля поисковики прекратили поиски. На официальной странице поискового отряда «Сальвар» появилась информация, что Александр жив. О подробностях случившегося не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU