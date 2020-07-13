2020-07-13T09:03:33+03:00
Общество

Поиски молодого парня на велосипеде завершены в Смоленске

22-летний Александр Валеха пропал 8 июля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Поиски молодого парня на велосипеде завершены в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".Поиски молодого парня на велосипеде завершены в Смоленске. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленске окончены поиски велосипедиста, который 8 июля уехал из дома и несколько дней не выходил на связь с родными. До 10 июля о местонахождении Александра Валеха не было никакой информации. Пользователи интернета отмечали, что могли видеть смолянина, но был ли это он, никто не утверждал.

Вечером 10 июля поисковики прекратили поиски. На официальной странице поискового отряда «Сальвар» появилась информация, что Александр жив. О подробностях случившегося не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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